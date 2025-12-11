Estados Unidos querem analisar redes sociais de turistas dispensados de visto

O aviso publicado na última quarta-feira, 10, no Federal Register diz que a Alfândega e Proteção de Fronteiras está propondo coletar cinco anos de informações de redes sociais de viajantes de países selecionados que não precisam obter vistos para vir ao país. A administração Trump tem intensificado o monitoramento de viajantes internacionais e imigrantes.

Estrangeiros que têm permissão para entrar nos Estados Unidos sem visto podem, em breve, ser obrigados a fornecer informações sobre suas redes sociais, contas de e-mail e histórico familiar extenso ao Departamento de Segurança Interna antes de serem aprovados para viajar.

O anúncio refere-se a viajantes de mais de três dezenas de países que participam do Programa de Isenção de Vistos e enviam suas informações ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que os examina automaticamente e depois os aprova para viajar aos EUA. Ao contrário dos solicitantes de visto, eles geralmente não precisam ir a uma embaixada ou consulado para uma entrevista.

Questionado em um evento na Casa Branca se estava preocupado que a medida pudesse afetar o turismo, o presidente Donald Trump disse que não.

"Queremos segurança, queremos proteção, queremos ter certeza de que não estamos deixando as pessoas erradas entrarem em nosso país", enfatizou o republicano.