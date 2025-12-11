Entidade de torcedores pede 'suspensão imediata' da venda de ingressos para Copa de 2026

O grupo de torcedores Football Supporters Europe (FSE) pediu à Fifa nesta quinta-feira (11) que suspenda a venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026 devido aos seus preços, que considera abusivos. De acordo com a FSE, os ingressos para o torneio nos Estados Unidos, Canadá e México, que será realizado entre 11 de junho e 19 de julho, custarão quase cinco vezes mais do que os da edição de 2022, disputada no Catar.

"O Football Supporters Europe está indignado com os preços exorbitantes dos ingressos impostos pela Fifa aos torcedores mais dedicados para a Copa do Mundo da Fifa do próximo ano", afirmou a entidade em um comunicado. A FSE acrescentou que os ingressos alocados às federações nacionais — que geralmente são distribuídos por meio de grupos de torcedores oficiais ou programas de fidelidade aos seus apoiadores mais fiéis — estão atingindo níveis "astronômicos". "De acordo com as informações de que o FSE dispõe atualmente, se um torcedor acompanhar sua seleção nacional desde o primeiro jogo até a final... isso lhe custaria pelo menos US$ 6.900 [cerca de R$ 37.300 reais na cotação atual]", acrescentou a organização. "Pedimos à Fifa que suspenda imediatamente a venda de ingressos, que consulte todas as partes envolvidas e que revise os preços", afirmou.