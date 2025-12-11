Déficit comercial dos EUA cai a menor nível desde 2020

O déficit comercial dos Estados Unidos diminuiu repentinamente em setembro, atingindo seu menor nível desde 2020, graças a um aumento mais acentuado nas exportações do que nas importações, segundo dados divulgados nesta quinta-feira (11) pelo Departamento de Comércio. As exportações subiram 3%, para US$ 289,3 bilhões (R$1,58 trilhão) enquanto as importações aumentaram apenas 0,6%, com a entrada em vigor das novas tarifas impostas pelo presidente Donald Trump.

O déficit comercial caiu 10,9% em setembro, para US$ 52,8 bilhões (R$ 288 bilhões), o menor nível desde meados de 2020, durante a pandemia de covid-19. Os dados comerciais são os mais recentes de uma série de relatórios econômicos adiados por uma paralisação recorde do governo federal entre outubro e novembro, causada pela falta de acordo político sobre o orçamento nacional. Devido ao 'shutdown', autoridades e empresas tiveram que tomar decisões políticas e comerciais sem indicadores fundamentais para a maior economia do mundo. Os aumentos tarifários impostos por Trump a dezenas de parceiros comerciais dos EUA também impactaram as importações do país em agosto.