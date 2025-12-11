Congresso espanhol derruba possibilidade de novos orçamentos em 1º de janeiro

Duas semanas após a rejeição inicial, 177 parlamentares votaram contra o plano, 166 a favor e 5 se abstiveram. O plano prevê uma redução do déficit público para 2,1% do PIB e um crescimento de 2,2% em 2026, representando mais um revés para o governo de esquerda, que detém minoria no Parlamento.

Os deputados espanhóis rejeitaram novamente, nesta quinta-feira (11), o plano de redução do déficit apresentado pelo governo de Pedro Sánchez para o período de 2026-2028, fechando assim as portas para a aprovação de novos orçamentos para o próximo ano antes do final de dezembro.

O orçamento atual, que remonta a 2023, será prorrogado em 1º de janeiro pelo terceiro ano consecutivo, conforme permitido pela Constituição espanhola sob certas condições e na ausência de um acordo parlamentar.

O governo de esquerda pretende voltar a apresentar a proposta orçamentária no início do ano, embora não haja garantia de que será aprovada, ainda mais com semanas de atraso.

Apesar dessa situação, o país cresceu 3,5% em 2024 e o governo revisou recentemente sua previsão para 2025, elevando-a para 2,9%, mais que o dobro da média esperada para a zona do euro.

Na prática, porém, a ausência de novos orçamentos desde 2023 deixa a quarta maior economia da zona do euro com pouca margem de manobra para lançar novas iniciativas e programas sociais.