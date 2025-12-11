Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Congresso espanhol derruba possibilidade de novos orçamentos em 1º de janeiro

Congresso espanhol derruba possibilidade de novos orçamentos em 1º de janeiro

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os deputados espanhóis rejeitaram novamente, nesta quinta-feira (11), o plano de redução do déficit apresentado pelo governo de Pedro Sánchez para o período de 2026-2028, fechando assim as portas para a aprovação de novos orçamentos para o próximo ano antes do final de dezembro. 

Duas semanas após a rejeição inicial, 177 parlamentares votaram contra o plano, 166 a favor e 5 se abstiveram. O plano prevê uma redução do déficit público para 2,1% do PIB e um crescimento de 2,2% em 2026, representando mais um revés para o governo de esquerda, que detém minoria no Parlamento. 

O orçamento atual, que remonta a 2023, será prorrogado em 1º de janeiro pelo terceiro ano consecutivo, conforme permitido pela Constituição espanhola sob certas condições e na ausência de um acordo parlamentar.

O governo de esquerda pretende voltar a apresentar a proposta orçamentária no início do ano, embora não haja garantia de que será aprovada, ainda mais com semanas de atraso.

Apesar dessa situação, o país cresceu 3,5% em 2024 e o governo revisou recentemente sua previsão para 2025, elevando-a para 2,9%, mais que o dobro da média esperada para a zona do euro. 

Na prática, porém, a ausência de novos orçamentos desde 2023 deixa a quarta maior economia da zona do euro com pouca margem de manobra para lançar novas iniciativas e programas sociais.

rbj-mig/rs/al/mb/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar