Coca-Cola anuncia Henrique Braun como novo CEO

O brasileiro substituirá James Quincey, que comandou a empresa durante quase nove anos, e se tornará presidente executivo.

Henrique Braun, atual número dois da Coca-Cola, assumirá a direção da empresa americana de refrigerantes a partir de 31 de março, anunciou o grupo em um comunicado.

O objetivo de Braun será melhorar "a aproximação ainda mais estreita da empresa às necessidades dos consumidores", afirmou a Coca-Cola em um comunicado.

Braun trabalha para a marca há quase 30 anos. Ele é o atual vice-presidente executivo e foi nomeado diretor de operações em 2025.

"James (Quincey) continuará com um papel muito ativo na empresa em sua função de presidente executivo", afirmou um conselheiro independente da Coca-Cola, David Weinberg, citado no comunicado.

Em 2024, a empresa registrou 47,1 bilhões de dólares em receita, um aumento de 3% em termos anuais.