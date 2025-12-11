Casa Branca: Trump está frustrado com Rússia e Ucrânia e por conversas 'insignificantes'

A secretária de Imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira, 11, que o presidente dos EUA, Donald Trump, está frustrado com as negociações de paz entre Rússia e Ucrânia e que está "cansado de conversas insignificantes". "Se houver uma chance real de assinar um acordo de paz, enviaremos um representante para as negociações", disse ela, em coletiva de imprensa, ao responder uma pergunta sobre uma nova reunião com ambos os lados. "Continuamos engajados em acabar com a guerra da Ucrânia", acrescentou.

À respeito da embarcação venezuelana apreendida ontem, ela comentou que a questão está passando por processo de confisco. "Os EUA pretendem apreender o petróleo, mas seguirão o processo legal; Trump vê apreensão de petroleiros como efetivação da política de sanções dos EUA."