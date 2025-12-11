Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Arquitetos da IA' são Personalidade do Ano da revista Time

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

A revista Time nomeou, nesta quinta-feira (11), os "arquitetos da inteligência artificial (IA)" como Personalidade do Ano, ao considerar que seu trabalho no desenvolvimento dessa tecnologia de ponta está transformando a humanidade.

Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; e Elon Musk, da xAI, figuram entre os inovadores que, segundo a revista, "assumiram as rédeas da História, desenvolvendo tecnologia e tomando decisões que estão remodelando o panorama da informação, do clima e de nossos meios de vida".

"Eles reorientaram políticas governamentais, alteraram rivalidades geopolíticas e levaram robôs aos lares. A IA emergiu, possivelmente, como a ferramenta mais relevante na competição entre grandes potências desde o advento das armas nucleares", acrescentou a Time.

Uma das duas capas da edição homenageia a célebre fotografia de 1932 que mostra operários sentados em uma viga suspensa durante a construção de um arranha-céu em Nova York.

Na ilustração, aparecem o chefe da Meta, Mark Zuckerberg; a diretora-executiva da AMD, Lisa Su; Elon Musk, da xAI; Jensen Huang, da Nvidia; Sam Altman, da OpenAI; Demis Hassabis, do Google DeepMind; Dario Amodei, da Anthropic; e Fei-Fei Li, pesquisadora da Universidade Stanford conhecida como a "madrinha" da IA.

Além de modelos populares de IA, como o ChatGPT e o Claude, a Time também destacou investidores como Masayoshi Son, CEO do SoftBank, que destinou bilhões de dólares ao setor.

A distinção, concedida desde 1927, costuma destacar personalidades influentes na cena internacional, ainda que nem sempre populares. Entre os agraciados estão desde Adolf Hitler, em 1938, até a estrela do pop Taylor Swift, em 2023.

O título do ano passado foi concedido a Donald Trump, então presidente eleito.

– "Centro de gravidade" –

Segundo a Time, propriedade do bilionário do Vale do Silício Marc Benioff, 2025 foi o ano em que a IA deixou de ser uma tecnologia promissora para se tornar realidade. O uso do ChatGPT mais que dobrou, chegando a 10% da população mundial.

"Esta é a tecnologia mais impactante da nossa época", afirmou Huang, CEO da Nvidia — atualmente a empresa mais valiosa do mundo — à revista.

Ele previu que a IA faria a economia global saltar de 100 trilhões para 500 trilhões de dólares.

Ao mesmo tempo, diversas ações judiciais foram apresentadas nos últimos meses, alegando que chatbots contribuíram para suicídios e crises de saúde mental.

Em um dos casos, os pais do adolescente americano Adam Raine, que se suicidou aos 16 anos, processaram a OpenAI ao afirmarem que o ChatGPT forneceu ao jovem informações sobre métodos de suicídio.

A revista também cita a eliminação de postos de trabalho devido à substituição de trabalhadores por máquinas.

Para compor a capa, contudo, a Time evitou o uso de IA e optou por artistas humanos.

Thomas Hudson, analista da consultoria Forrester, considerou acertada a escolha dos "titãs da IA" como Personalidade do Ano.

"A IA foi o centro de gravidade da economia em 2025 e a fonte de debates intermináveis sobre como moldará o futuro de nossas sociedades", afirmou.

