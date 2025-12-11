Apesar de lesão, Marrocos inclui Hakimi na lista de convocados para Copa Africana de Nações
A seleção marroquina incluiu seu capitão, Achraf Hakimi, que está lesionado, na lista de 26 jogadores convocados nesta quinta-feira (11) para a Copa Africana de Nações, que será disputada de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026.
O lateral de 27 anos torceu o tornozelo após sofrer uma falta do atacante colombiano Luis Díaz na partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique no mês passado, pela Liga dos Campeões da Uefa.
"Esperamos que ele (Hakimi) esteja disponível para nossa primeira partida contra Comores", disse o técnico Walid Regragui após o sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em Washington, na última sexta-feira.
O Marrocos, país anfitrião, vai enfrentar Comores no dia 21 de dezembro, em Rabat, na partida de abertura do torneio bienal do futebol africano.
Ainda se referindo a Hakimi, recentemente eleito Melhor Jogador Africano do Ano, Regragui acrescentou: "Ele está melhorando. Está evoluindo. Ele quer estar aqui (no Marrocos). Ele é o nosso líder, o nosso capitão".
A seleção marroquina está no Grupo A, juntamente com Comores, Mali e Zâmbia.
Os vencedores e os segundos colocados de cada grupo se classificam automaticamente para a fase eliminatória, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados.
Os 'Leões do Atlas' contarão com outras estrelas na Copa Africana de Nações, incluindo o goleiro Yassine Bounou, o lateral Noussair Mazraoui, o meio-campista Sofyan Amrabat e o atacante Youssef En-Nesyri.
O Marrocos luta para conquistar o torneio pela segunda vez, após a vitória em 1976, edição que foi realizada na Etiópia e teve um formato de liga.
Neste século, apenas três dos 13 países anfitriões da Copa Africana de Nações – Tunísia, Egito e Costa do Marfim – se sagraram campeões.
