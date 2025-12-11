Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Apesar de lesão, Marrocos inclui Hakimi na lista de convocados para Copa Africana de Nações

Autor AFP
Tipo Notícia

A seleção marroquina incluiu seu capitão, Achraf Hakimi, que está lesionado, na lista de 26 jogadores convocados nesta quinta-feira (11) para a Copa Africana de Nações, que será disputada de 21 de dezembro de 2025 a 18 de janeiro de 2026. 

O lateral de 27 anos torceu o tornozelo após sofrer uma falta do atacante colombiano Luis Díaz na partida entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique no mês passado, pela Liga dos Campeões da Uefa. 

"Esperamos que ele (Hakimi) esteja disponível para nossa primeira partida contra Comores", disse o técnico Walid Regragui após o sorteio das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em Washington, na última sexta-feira. 

O Marrocos, país anfitrião, vai enfrentar Comores no dia 21 de dezembro, em Rabat, na partida de abertura do torneio bienal do futebol africano.

Ainda se referindo a Hakimi, recentemente eleito Melhor Jogador Africano do Ano, Regragui acrescentou: "Ele está melhorando. Está evoluindo. Ele quer estar aqui (no Marrocos). Ele é o nosso líder, o nosso capitão".

A seleção marroquina está no Grupo A, juntamente com Comores, Mali e Zâmbia. 

Os vencedores e os segundos colocados de cada grupo se classificam automaticamente para a fase eliminatória, juntamente com os quatro melhores terceiros colocados. 

Os 'Leões do Atlas' contarão com outras estrelas na Copa Africana de Nações, incluindo o goleiro Yassine Bounou, o lateral Noussair Mazraoui, o meio-campista Sofyan Amrabat e o atacante Youssef En-Nesyri. 

O Marrocos luta para conquistar o torneio pela segunda vez, após a vitória em 1976, edição que foi realizada na Etiópia e teve um formato de liga. 

Neste século, apenas três dos 13 países anfitriões da Copa Africana de Nações – Tunísia, Egito e Costa do Marfim – se sagraram campeões.

