Aonde Trump pode chegar na Venezuela?

O presidente americano, Donald Trump, enviou há meses milhares de soldados americanos para o Caribe e alertou para possíveis ataques em território venezuelano. Na quarta-feira, ele anunciou a apreensão de um petroleiro sancionado que era usado por Caracas e Teerã. Mas aonde Trump pode chegar e qual seria o resultado de suas ações?

- Qual é sua motivação? - O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, em confronto com os Estados Unidos, resistiu com êxito no primeiro mandato de Trump a uma tentativa de derrubá-lo com sanções e pressão diplomática. Dias antes de Trump voltar à Casa Branca, o chefe de Estado esquerdista foi empossado para um terceiro mandato de seis anos, apesar de observadores internacionais apontarem grandes irregularidades nas eleições presidenciais de julho de 2024. Trump tem criticado a promoção da democracia como objetivo e adotado uma abordagem diplomática baseada em transações, que inicialmente também adotou com Maduro.

Mas o secretário de Estado americano, Marco Rubio, em seu afã por derrubar o governo comunista na Cuba de seus antepassados - país que se beneficia do petróleo venezuelano —, rapidamente conduziu uma mudança para uma política mais agressiva, que inclui ameaças pouco sutis de depor Maduro. "Está com os dias contados", disse Trump sobre Maduro em entrevista recente ao site Politico. - Uma campanha militar rápida? -

Muitos observadores acreditam que Trump se viu forçado politicamente a tomar alguma medida, pois passaram-se semanas desde que ameaçou atacar a Venezuela. Segundo Phil Gunson, especialista em Venezuela do International Crisis Group, o governo Trump tem duas opções. Poderia dizer: "Cairemos no ridículo e perderemos muita credibilidade se simplesmente ordenarmos à frota para ir embora", disse Gunson. Ou Trump também poderia ordenar uma campanha militar rápida e declarar missão cumprida.

Nesse cenário, os Estados Unidos poderiam atacar a produção ilegal de drogas - oficialmente sua principal queixa em relação à Venezuela, embora o país tenha poucos laboratórios de drogas - ou acampamentos guerrilheiros remotos, cujos combatentes provavelmente já se dispersaram, assinalou Gunson. - Uma opção mais agressiva? - Poucos acreditam que Trump tenha o desejo de levar adiante uma invasão militar em larga escala da Venezuela, país de 31 milhões de habitantes e com tamanho similar ao do estado do Texas.