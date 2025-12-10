Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Zelenski confirma que Ucrânia se reúne com autoridades dos EUA hoje para discutir plano de paz

Autor Agência Estado
O presidente da Ucrânia, Volodymir Zelenski, confirmou que a agenda desta quarta-feira, 10, inclui uma conversa com autoridades dos Estados Unidos sobre um documento que detalhará o plano de reconstrução e o desenvolvimento econômico de seu país, após o término do conflito com a Rússia.

Em comunicado via Telegram, Zelenski detalhou que Kiev está finalizando "20 pontos de um documento fundamental" que poderá definir os parâmetros para encerrar a guerra.

A expectativa é entregar o material a Washington "em breve", após o trabalho conjunto com a equipe do presidente dos EUA, Donald Trump, e parceiros europeus.

Para a quinta-feira, ele adiantou que está prevista uma reunião da chamada Coalizão dos Dispostos, dedicada a discutir garantias de segurança e mecanismos para impedir nova agressão russa.

O líder ucraniano disse que a semana "pode trazer novidades" importantes para a interrupção da guerra. Ele ainda destacou duas questões centrais: como forçar Moscou a cessar os ataques e o que pode impedir uma terceira invasão.

