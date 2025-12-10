Villarreal perde para o Copenhague (3-2) e está praticamente eliminado da Champions

Apesar de lutar até o apito final, o Villarreal foi praticamente eliminado da Liga dos Campeões após perder por 3 a 2 para o Copenhague nesta quarta-feira (10), no Estádio de la Cerámica. O time dinamarquês abriu o placar logo aos 2 minutos por meio de Mohammed Elyounoussi, mas Santiago Comesaña empatou no começo do segundo tempo (47').

A torcida quase não teve tempo de comemorar o gol de empate, já que os visitantes reagiram imediatamente com um gol de Elias Achouri (48'), recolocando sua equipe à frente no placar. O 'Submarino Amarelo' não se deu por vencido e continuou pressionando até que Tani Oluwaseyi (56') marcou o segundo gol, deixando tudo igual novamente. No entanto, quando o time da casa atacava com mais intensidade e criava as melhores chances de gol, Andreas Cornelius (90') silenciou a torcida ao marcar o gol da vitória da equipe visitante. Graças a esse gol, os dinamarqueses alcançaram a 23ª posição com 7 pontos e seguem na luta pelas vagas na repescagem de acesso às oitavas de final do torneio (do 9º ao 24º lugar).