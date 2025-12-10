Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Verificadores de fatos expressam preocupação com restrições de vistos nos EUA

Autor AFP
Tipo Notícia

A Rede Internacional de Verificação de Fatos (IFCN, na sigla em inglês) afirmou estar "profundamente preocupada" com relatos de que o Departamento de Estado dos Estados Unidos ordenou que seus funcionários negassem vistos a pessoas que trabalharam com checagem de fatos e moderação de conteúdo. 

"Este trabalho fortalece o debate público, não o censura", disse a organização em um comunicado. "Nos Estados Unidos, ele é protegido pela Primeira Emenda, e os Estados Unidos há muito tempo apoiam liberdades de imprensa semelhantes em nível internacional".

A AFP é membro da IFCN. 

O comunicado foi divulgado na terça-feira, dias depois de o Departamento de Estado ter supostamente enviado um memorando instruindo os funcionários responsáveis pela verificação de vistos H-1B para trabalhadores altamente qualificados a rejeitarem candidatos envolvidos na "censura" da liberdade de expressão. 

O memorando supostamente orienta os funcionários consulares a investigarem o histórico profissional dos candidatos em busca de atividades como combate à desinformação, moderação de conteúdo, checagem de fatos e segurança da informação. 

Autoridades do Departamento de Estado não negaram a existência do memorando.

A IFCN declarou estar preocupada com as implicações do memorando para aqueles cujo trabalho "protege crianças da exploração, previne fraudes e golpes e combate o assédio coordenado". 

"Uma imprensa livre e um público bem informado são fundamentais para a democracia", acrescentou o grupo. "Políticas que tratam a busca pela precisão como uma atividade desqualificante enviam uma mensagem desencorajadora para jornalistas e outros profissionais ao redor do mundo".

