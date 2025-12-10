Vencedores do Nobel que não compareceram à cerimônia de premiação

Assim como a opositora venezuelana María Corina Machado, que está na clandestinidade e não receberá pessoalmente nesta quarta-feira (10) o Prêmio Nobel da Paz, outros laureados também não compareceram à cerimônia de entrega, porque não conseguiram ou por escolha própria. - Narges Mohammadi (2023) -

A ativista iraniana, contrária ao uso obrigatório do véu e à pena de morte, estava detida na penitenciária de Evin, em Teerã, quando recebeu o prêmio. Seus filhos gêmeos de 17 anos, exilados na França, receberam o Nobel da Paz em seu nome e leram um discurso que ela enviou de sua cela. Narges Mohammadi passou para o regime de liberdade provisória por razões médicas no final de 2024. - Ales Bialiatski (2022) -

Ales Bialiatski, fundador e diretor por muitos anos da Viasna, o principal grupo de defesa dos direitos humanos de Belarus, estava preso quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Um ano depois, ele foi condenado a 10 anos de prisão pelo financiamento de ações coletivas que, segundo as autoridades, “atentavam gravemente contra a ordem pública”. Na cerimônia de entrega, foi representado por sua esposa.

- Liu Xiaobo (2010) - Quando o Nobel foi entregue ao dissidente chinês, que estava preso, a cadeira ficou simbolicamente vazia. Ele não pôde ser representado nem por sua esposa, Liu Xia, que estava em prisão domiciliar, nem por seus três irmãos, que não foram autorizados a deixar a China. O escritor e professor de Literatura foi uma figura de destaque do movimento democrático de Tiananmen (Praça da Paz Celestial) em 1989 e um crítico declarado do regime comunista.

Em maio de 2017, obteve liberdade condicional após ser diagnosticado com um câncer em fase terminal. Faleceu em julho do mesmo ano. - Aung San Suu Kyi (1991) - A dissidente birmanesa estava em prisão domiciliar quando recebeu o prêmio. A junta militar no poder permitiu que ela viajasse a Oslo, mas Suu Kyi preferiu permanecer em Mianmar por medo de não conseguir voltar.