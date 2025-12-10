UE aprova redução de 90% das emissões de gases do efeito até 2040

Vários países, liderados pela Itália, haviam manifestado preocupação com a meta de reduzir em 90% as emissões do bloco de 27 nações na comparação com os níveis de 1990 até 2040.

Os países e legisladores da União Europeia (UE) chegaram a um acordo definitivo nesta quarta-feira (10) sobre uma meta ambiciosa de redução das emissões de gases do efeito estufa até 2040, que permite utilizar créditos de carbono comprados fora do continente para ajudar a alcançar a meta.

O acordo final permite que 5% das reduções sejam contabilizadas por meio de créditos de carbono adquiridos para projetos fora da Europa. Grupos de ativistas acusaram a UE de transferir a campanha contra a mudança climática para o exterior.

No futuro, a UE poderia, se necessário, permitir que os Estados-membros compensem outros 5% de suas metas por meio de créditos dos mercados internacionais de carbono.

Sob pressão da Polônia e da Hungria, o acordo também adia em um ano, até 2028, um sistema de comércio de emissões para o transporte rodoviário e a calefação de edifícios.

Atrás apenas da China, Estados Unidos e Índia em termos de emissões, a UE tem sido a mais comprometida entre os maiores poluidores com a ação climática e já reduziu suas emissões em 37% na comparação com os níveis de 1990.