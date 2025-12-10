Trump alerta Petro: ‘É melhor ficar esperto, ou será o próximo’

O presidente Gustavo Petro “vai se meter em grandes problemas se não ficar esperto”, declarou nesta quarta-feira (10) o presidente americano, Donald Trump, sobre seu par colombiano, que critica a política de Washington para a América Latina.

“É melhor ele ficar esperto, ou será o próximo. Espero que ele esteja ouvindo”, disse Trump, ao ser questionado pela imprensa. Indagado sobre se estaria disposto a telefonar para ele, como já fez com o líder venezuelano, Nicolás Maduro, Trump respondeu: “Não pensei muito nisso”.