RB Leipzig nomeia primeira mulher presidente de clube da Bundesliga

RB Leipzig nomeia primeira mulher presidente de clube da Bundesliga

AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
O RB Leipzig nomeou nesta quarta-feira (10), pela primeira vez na história do futebol alemão, uma mulher como presidente: a suíça Tatjana Haenni. 

Aos 59 anos, Haenni assumirá o cargo no dia 1º de janeiro. Ex-jogadora, ela foi convocada 23 vezes pela seleção de seu país.

Desde que pendurou as chuteiras, trabalhou na Uefa, na Fifa e na Associação Suíça de Futebol (ASF), explicou o Leipzig.

"Estou ansiosa para começar em janeiro e conhecer o clube a fundo", declarou a nova presidente em comunicado.

"Juntos queremos consolidar o sucesso já alcançado e atingir nossos ambiciosos objetivos", acrescentou.

Presente na elite do futebol alemão desde 2016, o RB Leipzig conquistou duas Copas da Alemanha (2022 e 2023) e chegou à semifinal da Liga dos Campeões em 2020.

Atualmente, a equipe é comandada pelo técnico Ole Werner e ocupa a vice-liderança da Bundesliga, oito pontos atrás do Bayern de Munique.

