PSG fica no 0 a 0 com Athletic Bilbao, mas se aproxima das oitavas da Champions

No caldeirão de San Mamés, o Paris Saint-Germain ficou no empate em 0 a 0 com o Athletic Bilbao nesta quarta-feira (10), pela Liga dos Campeões, mas continua se aproximando da classificação para as oitavas de final. Com 13 pontos em 18 possíveis e atualmente na terceira posição, os parisienses ainda assim terão que esperar para garantir a vaga na próxima fase.

O objetivo nos dois últimos jogos, contra o Sporting de Lisboa, fora de casa, e Newcastle será terminar entre os oito primeiros, o que garante uma vaga direta nas oitavas de final. Mas este empate, que tem pouco impacto na classificação – o time estava em segundo lugar antes do início desta 6ª rodada – mostra que a equipe do técnico Luis Enrique tem sido inconsistente no ataque. Sem Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi e o goleiro Lucas Chevalier, os campeões europeus não representaram muita ameaça para o time de Ernesto Valverde, que teve vários desfalques por lesão. - Um russo e um ucraniano no PSG -

Esta partida ficou particularmente marcada pela entrada do zagueiro ucraniano Illya Zabarnyi no intervalo. Substituindo o capitão Marquinhos, ele jogou seus primeiros minutos ao lado de seu companheiro russo, o goleiro Matvey Safonov: uma imagem rara e impactante no contexto da invasão russa da Ucrânia. No jogo, em meio à pressão proporcionada por 51.000 torcedores bascos, os atuais campeões tentaram ditar o ritmo desde o início, impondo sua pressão, passes precisos e transições rápidas sobre o time da casa. Mas os parisienses encontraram dificuldades com o estilo de pressão dos jogadores do Athletic Bilbao, que estavam motivados após a vitória do fim de semana contra o Atlético de Madrid (1-0).

Longe do futebol ofensivo apresentado no sábado contra o Rennes (5-0) ou contra o Tottenham (5-3) no último jogo da Champions, desta vez o PSG pecou repetidamente nas finalizações: Fabian Ruiz (37'), mas também Senny Mayulu (41', 45' e 49'), escalado como falso 9, enquanto Bradley Barcola acertou o travessão (65'). Embora o ponta francês, assim como o georgiano Khvicha Kvaratskhelia, estivessem aptos para jogar neste fim de semana, tiveram um impacto menor do que contra o Rennes, visto que Ousmane Dembélé estava "doente" e "em repouso", e Désiré Doué jogou 30 minutos após um mês e meio de ausência (lesão na coxa). Mas o francês ainda precisará de mais tempo em campo para fazer a diferença que fez no final da última temporada, especialmente porque o ataque precisaria dele em sua melhor forma hoje.