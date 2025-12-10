Palmeiras renova contrato com técnico Abel Ferreira até 2027

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (10), a renovação do contrato do técnico português Abel Ferreira até dezembro de 2027, apesar da temporada sem títulos, na qual foi derrotado pelo Flamengo no Brasileirão e na final da Libertadores.

Em comunicado à imprensa, o clube afirmou que estendeu o contrato "até o fim de 2027" e destacou "a relação de confiança construída por clube e treinador ao longo dos últimos cinco anos".