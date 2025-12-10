Palmeiras renova com Abel Ferreira até 2027

O Palmeiras anunciou, nesta quarta-feira (10), que renovou o contrato com o técnico português Abel Ferreira até dezembro de 2027, apesar de uma temporada sem títulos, sendo superado pelo Flamengo na final da Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Em um comunicado, o clube informou que estendeu o vínculo "até o fim de 2027" e destacou a "relação de confiança construída por clube e treinador ao longo dos últimos cinco anos".

Abel, de 46 anos, era um treinador desconhecido e sem conquistas quando chegou ao time paulista, em 2020. Desde então, levantou dez títulos com o Verdão, entre eles o Brasileirão em 2022 e 2023 e a Libertadores em 2020 e 2021. "Os valores de salário e premiação são os mesmos" do contrato que estava para vencer, explicou o Palmeiras. Em 2025, o clube teve que se conformar com três vice-campeonatos: derrotado na decisão da Libertadores por 1 a 0 pelo Flamengo, que também foi campeão brasileiro com três pontos de vantagem.