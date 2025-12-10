Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

ONU alerta para impacto da guerra na Ucrânia sobre mulheres grávidas

ONU alerta para impacto da guerra na Ucrânia sobre mulheres grávidas

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A guerra na Ucrânia coloca em risco as mulheres grávidas, e a mortalidade materna aumentou drasticamente, alertou nesta quarta-feira (10) o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA, sigla em inglês).

Segundo o Fundo, o índice de mortalidade entre gestantes subiu cerca de 37% entre 2023 e 2024, ano completo mais recente com dados disponíveis.

Apesar da queda no número de nascimentos, a mortalidade materna passou de 18,9 para 25,9 mortes a cada 100 mil nascidos vivos no período.

"Nosso último levantamento mostra um agravamento acentuado da saúde materna em toda a Ucrânia, com mais mulheres sob risco de morrer e mais gestações que terminam em complicações potencialmente fatais", declarou Florence Bauer, diretora regional do fundo para a Europa Oriental e a Ásia Central, em comunicado. "Não são dados abstratos: são pessoas e famílias vivendo sob um estresse insuportável, e refletem um sistema de saúde sob ataque", acrescentou.

O UNFPA fez o alerta seis dias após um ataque atingir um hospital materno administrado pela agência em Kherson, sul da Ucrânia. Não houve registro de feridos.

Desde a invasão russa em 2022, mais de 80 centros de maternidade e de cuidados neonatais foram danificados ou destruídos, entre mais de 2.760 instalações de saúde afetadas em todo o país, segundo dados da agência da ONU.

Esses ataques a hospitais e o colapso de serviços essenciais "obrigam as mulheres a dar à luz em condições cada vez mais perigosas", destacou o fundo.

abd/ube/iv/msp/md/lb/nn/lm/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

onu ucrania

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar