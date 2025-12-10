Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Militares garantirão transferência de poder em Honduras, diz comando oficial

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Os militares hondurenhos garantirão a transferência de poder a quem vencer as eleições presidenciais, cuja apuração avança em meio a denúncias de fraude, afirmou nesta quarta-feira (10) o chefe das Forças Armadas, Roosevelt Hernández.

Os militares desempenham um papel fundamental no país centro-americano, onde já protagonizaram vários golpes de Estado, o mais recente em 2009 contra o presidente Manuel Zelaya, marido da atual presidente de esquerda, Xiomara Castro.

"Fomos claros, já dissemos que apoiaremos e reconheceremos todos os resultados" que surgirem da contagem de votos das eleições de 30 de novembro realizada pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), declarou o chefe do Estado-Maior Conjunto ao canal privado Televicentro.

Hernández, próximo ao governo atual, acrescentou que a instituição militar aguarda a proclamação do vencedor para "garantir (...) a transferência da presidência da República".

O conservador Nasry Asfura, apoiado pelo presidente americano Donald Trump, lidera a apuração com uma ligeira vantagem sobre o direitista Salvador Nasralla, que denuncia fraude a favor do empresário da construção.

Essas acusações são apoiadas pela presidente Xiomara Castro e por sua candidata, Rixi Moncada, que pediu a anulação das eleições.

Os resultados definitivos da apuração podem demorar, enquanto segue a revisão de cerca de 2.700 atas de votação com "inconsistências".

eua

