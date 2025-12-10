Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

María Corina Machado deve chegar a Oslo na noite desta quarta ou na quinta-feira

AFP Autor
A opositora venezuelana María Corina Machado, que receberá em ausência o Prêmio Nobel da Paz nesta quarta-feira (10) em Oslo, deverá chegar à capital norueguesa entre esta noite e a manhã de quinta-feira, disse à AFP o diretor do Instituto Nobel. 

Machado "é esperada em algum momento entre esta noite e amanhã de manhã", declarou Kristian Berg Harpviken, antes do início da cerimônia marcada para às 13h locais (9h em Brasília) na Prefeitura de Oslo. 

Sua filha, Ana Corina Sosa Machado, receberá a homenagem e fará o discurso em seu nome, acrescentou.

