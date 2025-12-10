Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

María Corina Machado chega a Oslo, anuncia o Comitê Nobel

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz, chegou a Oslo nesta quarta-feira, 10, já quinta-feira, 11, no horário local, pouco depois da meia-noite, anunciou o Comitê Nobel. O anúncio ocorreu algumas horas após a cerimônia de entrega do prêmio, que foi recebido em seu nome por sua filha.

"Posso confirmar que María Corina Machado chegou a Oslo e está a caminho", disse o presidente do comitê, Jørgen Watne Frydnes, a repórteres e apoiadores reunidos no Grand Hotel, local de hospedagem habitual dos laureados com o Nobel. Machado deixou a Venezuela após viver escondida no país desde agosto de 2014.

