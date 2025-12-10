Maduro exige 'fim do intervencionismo ilegal e brutal' dos EUA na Venezuela

Mais cedo, Trump anunciou a apreensão de um grande navio petroleiro na costa da Venezuela, em meio a uma incomum mobilização militar americana.

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, exigiu nesta quarta-feira (10) que o governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, cesse seu "intervencionismo" no país sul-americano.

Os Estados Unidos justificam as manobras militares no Caribe como parte do combate ao narcotráfico. Maduro as contesta, afirmando que buscam uma "mudança de regime" para se apropriar das vultosas reservas de petróleo venezuelanas.

"Da Venezuela, pedimos e exigimos o fim do intervencionismo ilegal e brutal do governo dos Estados Unidos na Venezuela e na América Latina", disse Maduro diante de uma multidão de apoiadores reunida em Caracas.

"Dizemos não ao intervencionismo, não aos planos de desestabilização de mudança de regime. Ao governo dos Estados Unidos, que se dediquem a governar o seu país", bradou Maduro durante uma manifestação convocada pelo chavismo.

Trump indicou, por sua vez, que o petroleiro "é o maior já apreendido", mas não deu detalhes sobre o navio, seu proprietário ou seu destino. Maduro não mencionou o tema durante o discurso.