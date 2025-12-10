Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Maduro deve 'renunciar', diz presidente do Comitê Norueguês do Nobel

Maduro deve 'renunciar', diz presidente do Comitê Norueguês do Nobel

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente do Comitê Norueguês do Nobel pediu, nesta quarta-feira (10), que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aceite os resultados das eleições de 2024 e renuncie ao cargo, durante a entrega do Nobel da Paz à opositora María Corina Machado, que não compareceu à cerimônia.

"Senhor Maduro, aceite os resultados eleitorais e renuncie", disse Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrompido por aplausos do público na Prefeitura de Oslo.

"Estabeleça as bases para uma transição pacífica para a democracia. Porque esta é a vontade do povo venezuelano. María Corina Machado e a oposição venezuelana acenderam uma chama que nenhuma tortura, nenhuma mentira e nenhum medo poderão apagar", acrescentou.

pb-phy/jvb/dbh/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

eua

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar