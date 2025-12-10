Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia "para tentar avançar".

A ligação durou 40 minutos, segundo o presidente francês. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.