Macron, Starmer e Merz falaram com Trump sobre a Ucrânia

Autor AFP
Tipo Notícia

O presidente francês, Emmanuel Macron, anunciou, nesta quarta-feira (10), que falou com seu homólogo americano, Donald Trump, e com outros dirigentes europeus sobre a Ucrânia "para tentar avançar".

A ligação durou 40 minutos, segundo o presidente francês. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e o chefe do governo alemão, Friedrich Merz, também participaram da conversa, segundo o Palácio do Eliseu.

Tags

eua rússia governo ucrânia

