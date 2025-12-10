Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ladrões do Louvre poderiam ter sido detidos se detectados 30 segundos antes

Autor AFP
A fuga dos ladrões de joias do Louvre em outubro poderia ter sido evitada se tivessem sido detectados 30 segundos antes, estimou nesta quarta-feira (10) o responsável por uma investigação encomendada pela ministra francesa da Cultura, Rachida Dati. 

Um dos investigadores, Pascal Mignerey, destacou que uma câmera externa "havia filmado claramente a chegada dos ladrões, a instalação da plataforma elevatória, como dois ladrões subiram até à varanda e, alguns minutos mais tarde, sua saída precipitada". No entanto, ninguém assistia a essas imagens ao vivo. 

Quando um agente de segurança ativou a visualização das câmeras, "já era tarde demais, uma vez que os ladrões haviam deixado a galeria Apolo", onde estavam as joias da Coroa roubadas, declarou Noël Corbin, diretor da Inspeção-Geral dos Assuntos Culturais, à Comissão de Cultura do Senado francês. 

Após o roubo espetacular, em 19 de outubro, de oito joias do século XIX, avaliadas em mais de cem milhões de dólares (545 milhões de reais na cotação atual), o Louvre teve de fechar uma das suas galerias devido a avarias. 

Além disso, seus funcionários convocaram uma greve desde segunda-feira para exigir a criação de novos postos de trabalho e prioridade às obras mais urgentes.

