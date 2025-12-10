Kremlin afirma que declarações de Trump sobre a Ucrânia estão em sintonia com a postura de Moscou

O Kremlin afirmou nesta quarta-feira (10) que as declarações recentes do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de que Moscou acabará vencendo a guerra e que Kiev terá que ceder território, coincidem com a posição da Rússia.

"Em muitos aspectos, no que diz respeito à adesão à Otan, aos territórios e à perda de território por parte da Ucrânia, está em sintonia como o nosso entendimento", afirmou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, que considerou "muito importantes" os comentários de Trump em uma entrevista ao site Politico.