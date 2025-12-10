Kim visita embaixada russa na Coreia do Norte após morte de representante de Moscou

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e outros altos funcionários do governp visitaram a embaixada da Rússia para apresentar condolências pela morte recente do embaixador russo, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (11, data local). As visitas, realizadas na quarta-feira segundo a agência oficial KCNA, reforçam o estreitamento da aliança entre Moscou e Pyongyang desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Moscou anunciou na segunda-feira a morte do embaixador Alexander Matsegora, que representava a Rússia em Pyongyang desde 2014 e faleceu no fim de semana, aos 70 anos. Kim depositou flores na sede diplomática e fez um minuto de silêncio em homenagem ao diplomata, segundo a KCNA. De acordo com a agência, Kim afirmou que é "uma profunda tristeza [...] perder o embaixador em um momento no qual se inicia uma fase histórica importante no desenvolvimento das relações entre os dois países". Outros altos dirigentes, incluindo o principal responsável militar Pak Jong Chon, também visitaram a embaixada.

Para a diplomacia russa, Matsegora foi um "incentivador" do "árduo trabalho de muitos anos" que levou ao "nível sem precedentes de relações" entre Rússia e Coreia do Norte. Os dois países mantêm, desde 2024, um pacto de defesa mútua assinado após a visita oficial de Vladimir Putin a Pyongyang, a primeira em duas décadas. A Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia, em particular para ajudar a repelir as forças ucranianas instaladas em uma pequena parte da região russa de Kursk entre o fim de 2024 e o primeiro semestre de 2025.