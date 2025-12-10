Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Kim visita embaixada russa na Coreia do Norte após morte de representante de Moscou

Kim visita embaixada russa na Coreia do Norte após morte de representante de Moscou

AFP
Notícia

O líder norte-coreano, Kim Jong Un, e outros altos funcionários do governp visitaram a embaixada da Rússia para apresentar condolências pela morte recente do embaixador russo, informou a imprensa estatal nesta quinta-feira (11, data local).

As visitas, realizadas na quarta-feira segundo a agência oficial KCNA, reforçam o estreitamento da aliança entre Moscou e Pyongyang desde a invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022.

Moscou anunciou na segunda-feira a morte do embaixador Alexander Matsegora, que representava a Rússia em Pyongyang desde 2014 e faleceu no fim de semana, aos 70 anos.

Kim depositou flores na sede diplomática e fez um minuto de silêncio em homenagem ao diplomata, segundo a KCNA.

De acordo com a agência, Kim afirmou que é "uma profunda tristeza [...] perder o embaixador em um momento no qual se inicia uma fase histórica importante no desenvolvimento das relações entre os dois países".

Outros altos dirigentes, incluindo o principal responsável militar Pak Jong Chon, também visitaram a embaixada.

Para a diplomacia russa, Matsegora foi um "incentivador" do "árduo trabalho de muitos anos" que levou ao "nível sem precedentes de relações" entre Rússia e Coreia do Norte.

Os dois países mantêm, desde 2024, um pacto de defesa mútua assinado após a visita oficial de Vladimir Putin a Pyongyang, a primeira em duas décadas.

A Coreia do Norte enviou milhares de soldados à Rússia, em particular para ajudar a repelir as forças ucranianas instaladas em uma pequena parte da região russa de Kursk entre o fim de 2024 e o primeiro semestre de 2025.

O país também fornece armas e munições a Moscou, segundo a Coreia do Sul, que suspeita que a Rússia transfira, em troca, tecnologia militar sensível.

