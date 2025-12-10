Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Incidente em oleoduto provoca 'grande vazamento de petróleo' na Alemanha

Um incidente em um oleoduto provocou nesta quarta-feira (10) um "grande vazamento de petróleo" na região de Brandeburgo, no nordeste da Alemanha, informaram as autoridades.

"As equipes de intervenção estão no local" para solucionar o incidente ocorrido "em uma válvula" da tubulação, que pertence à refinaria PCK, detalhou o porta-voz do Ministério de Meio Ambiente de Brandeburgo. 

A refinaria, de propriedade de uma filial alemã da petrolífera russa Rosneft, está sob tutela do governo alemão desde setembro de 2022.

O incidente ocorreu no oleoduto que liga o porto alemão de Rostock (norte) no litoral do Mar Báltico, a Schwedt, o local da refinaria situado na fronteira com a Polônia.

O governo regional não deu nenhuma informação sobre a causa e a magnitude dos danos.

Mas, segundo uma porta-voz da refinaria, procurada pela AFP, "as primeiras conclusões" indicam que "o incidente teria sido causado por trabalhos preparatórios com vistas a um teste de segurança previsto para a manhã desta quinta-feira no oleoduto".

"Uma intervenção externa intencional está descartada por ora", acrescentou.

Segundo a imprensa local, o petróleo jorrou do duto até uma altura de dez metros.

Desde janeiro de 2023, após o embargo decidido a nível europeu pela invasão russa da Ucrânia, a refinaria deixou de ser abastecida com petróleo russo. 

A refinaria opera atualmente com soluções alternativas ao petróleo russo, e é abastecida através dos portos de Rostock e Gdansk, este último na vizinha Polônia. 

