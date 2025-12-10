Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Hamas propõe ‘congelar’ armamento em troca de trégua de longo prazo em Gaza

Hamas propõe ‘congelar’ armamento em troca de trégua de longo prazo em Gaza

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Um dirigente do Hamas propôs, nesta quarta-feira (10), congelar o armamento do movimento islamista em troca de uma trégua duradoura na Faixa de Gaza, e mostrou-se aberto à presença de uma força internacional de manutenção da paz na fronteira do território palestino com Israel.

“A ideia de um desarmamento total é inaceitável para a resistência. O que está proposto é um congelamento, ou um armazenamento (...) para dar garantias contra qualquer escalada militar a partir de Gaza com a ocupação israelense”, declarou Khaled Meshaal, ex-número um do movimento islamista palestino, em entrevista ao canal catariano Al Jazeera.

“É a ideia que discutimos com os mediadores, e penso que, com uma posição americana pragmática (...), essa visão poderia ser aceita pela administração americana”, apontou.

A primeira fase do plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para pôr fim à guerra previa, com o início de uma trégua em 10 de outubro, a restituição dos reféns vivos e mortos retidos em Gaza, em troca de centenas de prisioneiros palestinos detidos em Israel. Nesta quarta-feira, restava apenas o corpo de um refém em Gaza.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse no último domingo que espera “muito em breve” passar para a segunda fase do plano, e anunciou um novo encontro com Trump em 29 de dezembro.

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em Israel em 7 de outubro de 2023.

glp/sar/cab/eg/cjc/ic/lb

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar