Flamengo vence Cruz Azul (2-1) e avança à semifinal da Copa Intercontinental

O Flamengo avançou para a semifinal da Copa Intercontinental após derrotar o Cruz Azul por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no chamado 'Dérbi das Américas', no Estádio Ahmad bin Ali, em Al Rayyan, no Catar. O meia uruguaio Giorgian De Arrascaeta mais uma vez brilhou marcando os dois gols da equipe rubro-negra no confronto entre os campeões da Copa Libertadores e os vencedores da Liga dos Campeões da Concacaf.

O primeiro gol saiu aos 14 minutos, aproveitando um presente do lateral argentino Gonzalo Piovi, do Cruz Azul, e o segundo aos 71, finalizando um contra-ataque. Jorge Sánchez havia havia deixado tudo igual para o time mexicano pouco antes do intervalo (44'), com um belo chute. Com essa vitória, os times da Conmebol ampliaram sua vantagem sobre os mexicanos no retrospecto, que agora é de 43 vitórias para os sul-americanos, 16 empates e 35 vitórias para as equipes mexicanas em partidas da Libertadores, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana e Mundial de Clubes. o Flamengo busca seu segundo título da Copa Intercontinental, após a conquista de 1981, quando a equipe liderada por Zico derrotou o Liverpool por 3 a 0 em Tóquio, no Japão.