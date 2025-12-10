Festival de Sundance revela programação de 2026 com protagonismo da comédia

O Festival de Sundance, o grande encontro anual do cinema independente nos Estados Unidos, apresentou nesta quarta-feira (10) sua programação de 2026, que reunirá estrelas de Hollywood e jovens diretores promissores de todo o mundo, com a comédia como destaque. A edição, que será realizada de 22 de janeiro a 1º de fevereiro nas montanhas de Utah, será a primeira desde a morte, em setembro, do cofundador do festival, o lendário ator e diretor Robert Redford.

"Acredito que este será um ano de celebração e muito especial", disse à AFP a diretora de programação de Sundance, Kim Yutani. A comédia terá um papel central na seleção, afirmou Yutani, com a estreia, entre outros títulos, de "The Invite", dirigido por Olivia Wilde e estrelado por Seth Rogen e Edward Norton, sobre um casal que convida vizinhos misteriosos para jantar. As estrelas de "Mad Men" Jon Hamm e John Slattery também se reencontram em uma nova comédia chamada "Gail Daughtry and the Celebrity Sex Pass", em que uma noiva provoca o caos em Hollywood para se vingar depois que seu noivo usa o "passe livre" da relação com um amor platônico famoso. Também será exibido "The Gallerist", um thriller que reúne a vencedora do Oscar Natalie Portman e a jovem estrela Jenna Ortega. O filme narra a história épica de uma galerista desesperada para vender um cadáver na feira de arte contemporânea Art Basel Miami.

Com a indústria cinematográfica ainda se recuperando de sucessivos impactos -- da revolução do streaming e da pandemia de covid-19 às greves de Hollywood em 2023 -- a participação de rostos famosos representa um voto de confiança no cinema independente, segundo John Nein, outro dos organizadores de Sundance 2026. Os 90 filmes da grade, quase todos estreias mundiais, foram selecionados entre 16 mil candidaturas de 164 países. Mais de 40% são primeiras obras de seus diretores, informaram os organizadores. A seleção também dá destaque ao cinema estrangeiro, incluindo o longa britânico "Extra Geography", o australiano "Leviticus" e o cipriota "Hold Onto Me".