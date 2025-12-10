EUA querem exigir que turistas que não precisam de visto exponham histórico de redes sociais
Estrangeiros que têm permissão para entrar nos Estados Unidos sem visto podem em breve ser obrigados a fornecer informações sobre suas redes sociais, contas de e-mail e histórico familiar extenso ao Departamento de Segurança Interna antes de serem aprovados para viajar.
O aviso publicado nesta quarta-feira, 10, no Federal Register diz que a Alfândega e Proteção de Fronteiras está propondo coletar cinco anos de informações de redes sociais de viajantes de países selecionados que não precisam obter vistos para vir ao país. A administração Trump tem intensificado o monitoramento de viajantes internacionais e imigrantes.
O anúncio refere-se a viajantes de mais de três dezenas de países que participam do Programa de Isenção de Vistos e enviam suas informações ao Sistema Eletrônico para Autorização de Viagem (ESTA), que os examina automaticamente e depois os aprova para viajar aos EUA. Ao contrário dos solicitantes de visto, eles geralmente não precisam ir a uma embaixada ou consulado para uma entrevista.
Questionado em um evento na Casa Branca se estava preocupado que a medida pudesse afetar o turismo, o presidente Donald Trump disse que não.
"Queremos segurança, queremos proteção, queremos ter certeza de que não estamos deixando as pessoas erradas entrarem em nosso país", enfatizou o republicano.
*Fonte: Associated Press.
*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.