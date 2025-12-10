Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

EUA investiga possíveis mortes por vacinas contra covid

AFP
Os Estados Unidos realizam uma ampla investigação sobre mortes possivelmente relacionadas às vacinas contra a covid-19, confirmou nesta terça-feira (9) um porta-voz do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

Após a nomeação de Kennedy Jr., o governo dos Estados Unidos iniciou uma revisão da política de vacinação, o que aumentou a preocupação da comunidade médica.

"A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) realiza uma investigação exaustiva, que engloba diversos grupos etários, sobre mortes potencialmente relacionadas às vacinas contra a covid", disse à AFP Andrew Nixon, porta-voz do Departamento de Saúde. Os veículos Bloomberg e Washington Post já haviam informado sobre a investigação.

A revisão, que se concentrava inicialmente em possíveis mortes infantis, gerou polêmica nas últimas semanas, após o vazamento de um documento interno, no fim de novembro. Atribuído a um funcionário da FDA, o memorando afirmava que as vacinas contra a covid estariam relacionadas a, pelo menos, 10 mortes de crianças, sem apresentar nenhuma evidência.

A eficácia e a segurança das vacinas contra a covid foram estudadas e documentadas em todo o mundo, assim como os casos raros de efeitos colaterais graves, que não reduzem os benefícios das vacinas para a maioria dos grupos etários, segundo autoridades de saúde em nível global.

Nixon não deu detalhes sobre os métodos, dados e o cronograma para a conclusão da investigação.

Especialistas expressaram preocupação com as ações da FDA na gestão de Kennedy, conhecido por divulgar desinformação e teorias da conspiração.

