EUA investiga possíveis mortes por vacinas contra covid

Após a nomeação de Kennedy Jr., o governo dos Estados Unidos iniciou uma revisão da política de vacinação, o que aumentou a preocupação da comunidade médica.

Os Estados Unidos realizam uma ampla investigação sobre mortes possivelmente relacionadas às vacinas contra a covid-19, confirmou nesta terça-feira (9) um porta-voz do secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr.

"A Administração de Alimentos e Medicamentos (FDA) realiza uma investigação exaustiva, que engloba diversos grupos etários, sobre mortes potencialmente relacionadas às vacinas contra a covid", disse à AFP Andrew Nixon, porta-voz do Departamento de Saúde. Os veículos Bloomberg e Washington Post já haviam informado sobre a investigação.

A revisão, que se concentrava inicialmente em possíveis mortes infantis, gerou polêmica nas últimas semanas, após o vazamento de um documento interno, no fim de novembro. Atribuído a um funcionário da FDA, o memorando afirmava que as vacinas contra a covid estariam relacionadas a, pelo menos, 10 mortes de crianças, sem apresentar nenhuma evidência.

A eficácia e a segurança das vacinas contra a covid foram estudadas e documentadas em todo o mundo, assim como os casos raros de efeitos colaterais graves, que não reduzem os benefícios das vacinas para a maioria dos grupos etários, segundo autoridades de saúde em nível global.

Nixon não deu detalhes sobre os métodos, dados e o cronograma para a conclusão da investigação.