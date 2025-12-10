EUA amenta pressão e apreende petroleiro diante da costa venezuelana

O presidente Donald Trump apertou o torniquete sobre a Venezuela nesta quarta-feira (10) ao apreender uma embarcação utilizada por Caracas e Teerã para transportar petróleo, apesar das sanções internacionais. "Acabamos de apreender um petroleiro na costa da Venezuela, um grande petroleiro, muito grande — o maior já apreendido, na verdade", disse Trump a jornalistas durante evento na Casa Branca.

O navio-tanque foi utilizado durante anos por Venezuela e Irã para transportar petróleo, apesar das sanções internacionais contra os dois países, detalhou a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, em uma mensagem posterior na rede X. A publicação está acompanhada de um vídeo no qual é possível ver um grupo de militares descendo de helicópteros e abordando o navio em alto-mar. Responsável por uma forte campanha contra o governo de Nicolás Maduro desde que voltou à Casa Branca, Trump alegou "bons motivos" para realizar esta operação. "Assumo que ficaremos com o petróleo", acrescentou.

Trump considerou que os dias de Maduro estavam "contados" em uma entrevista recente ao site Politico. O principal recurso da Venezuela é o petróleo, que está submetido a um embargo, o que obriga o país sul-americano a colocar sua produção no mercado paralelo a preços consideravelmente mais baixos, destinada principalmente a países asiáticos. Washington também acusa o governo Maduro de ser um regime "narcoterrorista" e, por isso, iniciou uma campanha militar para destruir o que apresenta como lanchas carregadas de drogas no Mar do Caribe e no Oceano Pacífico.

A operação, realizada com um inédito destacamento naval e aéreo, inclui o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald R. Ford. Até agora, a campanha contabiliza mais de 20 ataques e ao menos 87 mortos. Enquanto Trump anunciava a apreensão, Maduro participava de um ato diante de uma multidão de apoiadores em Caracas.

"Da Venezuela pedimos e exigimos o fim do intervencionismo ilegal e brutal do governo dos Estados Unidos na Venezuela e na América Latina", declarou o líder chavista. – 'Ficar esperto' – O anúncio desafiador de Trump ocorreu depois de a filha da principal opositora venezuelana, María Corina Machado, receber em Oslo o Prêmio Nobel da Paz concedido à mãe.