'Era um velório', diz vice-presidente da Venezuela sobre cerimônia do Nobel da Paz

A vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodríguez, comparou nesta quarta-feira (10), em Oslo, a cerimônia do Nobel da Paz a um funeral, ao ironizar sobre a ausência no ato da laureada, a líder opositora María Corina Machado. Corina Machado confirmou em um áudio enviado aos organizadores do Nobel da Paz que conseguiu viajar à Europa, mas não chegou a tempo para a cerimônia de entrega. Em seu lugar, o prêmio foi recebido por sua filha, Ana Corina Sosa Machado.

"Hoje, bem cedinho, vendo o que aconteceu na Noruega, eles foram a um velório, porque aquilo parecia um velório, era um velório, um fracasso, fracasso total, o show fracassou, a senhora não apareceu", disse Rodríguez em declarações transmitidas pela televisão estatal. Ela questionou a mobilização militar que os Estados Unidos empreendem desde agosto no Caribe e que Corina Machado tem apoiado. "Dizem que por medo, porque na Noruega o povo se levantou e na Noruega as pessoas saíram às ruas para protestar contra o que era um prêmio manchado de sangue", acrescentou Rodríguez em alusão a protestos de grupos de esquerda na véspera. A vice-presidente venezuelana afirmou que o Nobel da Paz "está bem desprestigiado".