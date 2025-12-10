É preciso 'lutar pela liberdade', diz María Corina Machado em discurso lido por sua filha em Oslo

A líder da oposição venezuelana, María Corina Machado, denunciou o "terrorismo de Estado" do governo de Nicolás Maduro nesta quarta-feira (10), em Oslo, e afirmou que é preciso "lutar pela liberdade", em seu discurso de aceitação do Prêmio Nobel da Paz, lido por sua filha.

Aludindo aos sequestros, torturas e perseguições de membros da oposição, Machado denunciou os "crimes contra a humanidade, documentados pelas Nações Unidas" e um "terrorismo de Estado, usado para sufocar a vontade do povo".