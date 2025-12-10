Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dinamarca indenizará vítimas de contracepção forçada na Groenlândia

Autor AFP
AFP Autor
Tipo Notícia

Mulheres da Groenlândia que foram vítimas de uma campanha de contracepção forçada entre 1960 e 1991 poderão reivindicar uma indenização de 47 mil dólares (256 mil reais), anunciou o governo dinamarquês nesta quarta-feira (10). 

No final de setembro, a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, pediu desculpas em Nuuk, capital da Groenlândia, pelo programa, que visava reduzir a taxa de natalidade do território. Pelo menos 4.500 adolescentes e adultas foram afetadas, muitas ficaram inférteis. 

A campanha "teve graves consequências para as mulheres da Groenlândia, que sofreram sequelas físicas e psicológicas, e ainda influencia a percepção da Dinamarca hoje", disse a ministra da Saúde, Sophie Løhde, em um comunicado. 

Em setembro, Frederiksen anunciou a criação de um "fundo de reconciliação" para indenizar as vítimas e outras pessoas que sofreram discriminação com base em sua origem, mas não especificou o valor. 

Para receber a indenização, as vítimas devem apresentar um "relato verossímil" além de uma declaração juramentada afirmando que foram submetidas a alguma forma de contracepção "às escondidas ou sem o seu consentimento", declarou o governo. 

O programa entrará em vigor em 1º de junho de 2026.

