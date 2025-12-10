Desabamento de prédios deixa ao menos 22 mortos no Marrocos

Equipes de emergência procuram vítimas nos escombros de dois prédios que desabaram na área de Al Massira, em Fez, no fim do dia 9 de dezembro de 2025. Dois prédios de quatro andares desabaram na cidade marroquina de Fez, matando pelo menos 19 pessoas, informou a agência de notícias estatal em 10 de dezembro / Crédito: AHMED ALAOUI MRANI / AFP

Dois prédios de quatro andares desabaram durante a noite de terça-feira, 9, na cidade marroquina de Fez, deixando ao menos 22 pessoas mortas no segundo desabamento fatal ocorrido neste ano, disseram as autoridades do Marrocos nesta quarta-feira, 10. A agência de notícias estatal do país informou que os dois prédios residenciais abrigavam oito famílias. Dezesseis pessoas ficaram feridas no desabamento e foram encaminhadas para um hospital próximo para receber tratamento. As autoridades disseram que o bairro foi isolado e que as buscas e o resgate continuavam.

Não estava claro o que causou o desabamento ou quantas pessoas estavam desaparecidas na manhã desta quarta-feira, pelo horário local. Fez é a terceira cidade mais populosa de Marrocos e uma das sedes da Copa Africana de Nações deste mês e da Copa do Mundo de 2030. É mais conhecida por sua cidade murada, repleta de souks medievais (mercados). Mas, além do turismo, é também um dos centros urbanos mais pobres do país, onde a infraestrutura precária é comum em muitos bairros. Outro desabamento em maio matou 10 pessoas e feriu outras sete em um prédio que já estava programado para ser isolado, de acordo com o portal marroquino Le360. Os códigos de construção muitas vezes não são aplicados em Marrocos, especialmente em cidades antigas onde é comum encontrar prédios residenciais antigos.