Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cozinha italiana entra para lista de patrimônio cultural imaterial da Unesco

Cozinha italiana entra para lista de patrimônio cultural imaterial da Unesco

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A variedade e os rituais da culinária italiana foram incorporados nesta quarta-feira (10) à lista do patrimônio cultural imaterial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), a primeira vez que a instituição reconhece a gastronomia de um país em sua totalidade.

O reconhecimento "honra quem somos e a nossa identidade", declarou a primeira-ministra Giorgia Meloni, cujo governo de extrema direita tem defendido os produtos "Made in Italy" como parte de sua agenda nacionalista.

"Porque para nós, os italianos, a culinária não é apenas comida ou uma série de receitas. É muito mais: é cultura, tradição, trabalho, riqueza", afirmou em um comunicado.

A Itália é conhecida no mundo todo por sua gastronomia, em particular pela massa, pela pizza e pelo sorvete, mas também por uma ampla gama de especialidades regionais elaboradas com ingredientes simples e locais.

A elaboração da pizza em Nápoles já figura na lista do patrimônio imaterial da organização cultural da ONU, assim como o café expresso, mas a inclusão deste ano tem um alcance mais amplo. 

O reconhecimento da Itália é diferente do que aconteceu com sua rival culinária, a França, que em 2010 obteve o reconhecimento da Unesco para a "refeição gastronômica dos franceses", uma prática social que inclui quatro pratos.

ams/ar/hgs/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

cultura

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar