Coreia do Sul mobiliza caças diante de voos militares da China e Rússia

Seul informou ter acionado jatos militares após sete aeronaves russas e duas chinesas se aproximarem de seu espaço aéreo. Pequim afirma ter feito exercício aéreo conjunto com Moscou.As Forças Armadas da Coreia do Sul disseram nesta terça-feira (09/12) que sete aeronaves militares russas e duas chinesas entraram na Zona de Identificação de Defesa Aérea, mas não violaram o espaço aéreo do país. Seul mobilizou aviões de combate para a zona, não se tendo registado qualquer incidente. De acordo com as Forças Armadas da Coreia do Sul, as sete aeronaves da Rússia e da China entraram na denominada Zona de Identificação de Defesa Aérea (ADIZ) localizada entre o Mar do Leste (Mar do Japão) e o Mar do Sul da península coreana. O incidente ocorreu às 10h (horário local) sendo que os sete aparelhos abandonaram a zona de imediato. As Forças Armadas da Coreia do Sul acrescentaram que as aeronaves foram detectadas antes de entrarem na ADIZ e que foram enviados caças da Força Aérea de Seul, "implementando medidas táticas para enfrentar eventuais situações imprevistas". As zonas de identificação de defesa aérea são a soma do espaço aéreo nacional e dos perímetros adicionais que os países estabelecem unilateralmente e que servem para permitir às Forças Armadas identificarem qualquer aeronave que se aproxime. Acionamento é comum É comum as forças aéreas de vários países realizarem manobras de decolagem rápida quando uma aeronave militar não é identificada quando se aproxima de uma Zona de Identificação de Defesa Aérea. Tanto a Coreia do Sul como o Japão ativam frequentemente manobras de decolagem devido a incursões de aeronaves militares da Rússia e da China. O Ministério da Defesa chinês confirmou em um comunicado que China e da Rússia realizaram uma patrulha aérea estratégica conjunta nesta terça-feira no Mar da China Oriental e no espaço aéreo do Pacífico Ocidental. O ministério indicou que as manobras fazem parte do plano anual de cooperação entre as forças armadas dos dois países. md (Lusa, EFE)