City vence no Bernabéu (2-1) e agrava crise do Real Madrid

O Manchester City agravou a crise do Real Madrid ao derrotar o time espanhol por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela 6ª rodada da Liga dos Campeões. Depois de sair na frente marcando por meio do brasileiro Rodrygo (28'), o time 'merengue' sofreu a virada antes mesmo do intervalo com os gols de Nico O'Reilly (35') e Erling Haaland (43' de pênalti).

Com esta derrota, o Real Madrid cai para a sétima posição na tabela, enquanto a continuidade do técnico Xabi Alonso fica em dúvida, dada a pressão dos últimos dias devido aos maus resultados recentes: apenas duas vitórias nos últimos oito jogos. Sem Kylian Mbappé no time titular devido a uma fratura no dedo anelar, Alonso apostou em Gonzalo García como centroavante, com Vinícius Júnior pela esquerda e Rodrygo na direita. A ausência de Mbappé fez diferença, já que o astro francês marcou nove dos 13 gols do Real Madrid nesta Champions. Já o City teve uma atuação segura apesar da pressão dos espanóis no início da partida, marcado por um elevado clima de tensão devido à má fase das últimas semanas.

O Real Madrid ameaçou com suas transições, movimentando a bola de um lado para outro e criando perigo nos contra-ataques. Foi assim que surgiu o gol. Rodrygo recebeu de Jude Bellingham pela direita e bateu cruzado para superar o goleiro Gianluigi Donnaruma. O atacante brasileiro quebrou um longo jejum de gols que vinha desde março. Antes, Vini Jr. sofreu uma falta perigosa próximo à área aos três minutos e, pouco depois, o próprio camisa 7 finalizou por cima do gol.

- "Momento complicado" - Com o gol de desvantagem, os 'Citizens' aceleraram o jogo para virar o placar em uma jogada de bola parada e, depois, da marca de 11 metros. Após uma cobrança de escanteio, Josko Gvardiol confundiu a marcação de Bellingham e cabeceou, o goleiro Thibaut Courtois deu rebote e O'Reilly aproveitou para balançar as redes.

Poudo depois, o zagueiro Antonio Rüdiger segurou Haaland na área e o árbitro de campo, alertado pelo VAR, marcou o pênalti que o próprio artilheiro holandês cobrou com sangue frio para colocar o City na frente. Antes do intervalo, Courtois manteve o Real Madrid no jogo com duas grandes defesas, a primeira em uma finalização de Haaland à queima-roupa e a segunda em um chute de Rayan Cherki. No segundo tempo, ambas as equipes criaram chances, mas não conseguiram mover o placar. Bellingham e Vini insistiram no ataque sem sorte, enquanto um chute de Endrick explodiu na trave (85') e Courtois não parava de operar milagres. No final, o Real Madrid foi vaiado pela torcida no Bernabéu.