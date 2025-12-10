'Avatar: Fogo e Cinzas' busca consolidar o sucesso da saga

O terceiro filme da saga Avatar, que estreia este mês, busca consolidar o sucesso dos filmes de fantasia de James Cameron, cuja saga é uma das mais lucrativas da história do cinema. 'Avatar: Fogo e Cinzas', de 3h14, propõe um novo espetáculo visual, 16 anos depois do primeiro filme da série. A seguir, cinco elementos de destaque sobre o novo filme.

- Reflexão sobre a família - Este terceiro filme nos envolve novamente no universo de Pandora, o habitat dos Na'vi, seres humanoides de pele azul e três metros de altura, cujas riquezas naturais são cobiçadas pelos humanos. O protagonista Jake Sully (Sam Worthington), um ex-fuzileiro naval que desistiu de ser humano para viver entre os Na'vi na pele de seu avatar, está de luto pela morte de seu filho mais velho, assassinado em uma batalha contra a RDA, organização humana que quer explorar os recursos de Pandora. Sua esposa, Neytiri (Zoe Saldaña), seus três filhos e Spider, um jovem humano que foi acolhido pela família, enfrentam uma série de desafios.

"Vemos os filhos se afirmarem e tentarem encontrar seu lugar em um mundo onde são mestiços. A mãe é 100% Na'vi, uma tradicionalista pura e dura. O pai vem de outro sistema estelar", explicou Cameron em uma coletiva de imprensa em Paris. "Estamos diante de uma família de refugiados, essencialmente migrantes deslocados. As pessoas podem se identificar com isso", disse o diretor canadense de 71 anos. - Uma nova antagonista -

Em suas viagens, os protagonistas encontram os Mangkwan, o povo das cinzas, uma comunidade Na'vi cujo território foi destruído por um vulcão e agora vive de roubos e furtos. Os Mangkwan são liderados por Varang, interpretada por Oona Chaplin, neta de Charles Chaplin. Ela representa um lado sombrio do povo Na'vi, que até o momento era visto sempre em absoluta harmonia com a natureza, em contraste com os humanos, obcecados pela exploração de recursos. Varang "se considera uma rainha, mas está tomada pelo desespero ao ver suas terras cobertas de cinzas, onde toda forma de vida está condenada a desaparecer, e todos mergulham na loucura e na angústia", comentou Oona Chaplin.

- Uma história ecológica - Os habitantes de Pandora terão que resistir mais uma vez ao "povo do céu", os humanos da RDA, que preparam uma nova ofensiva. Eles querem caçar os Tulkuns, criaturas marinhas gigantes, pacíficas e com consciência, para extrair a amrita de seu cérebro - uma substância com grande valor comercial.