Wall Street fecha sem direção clara na véspera de decisão do Fed

Wall Street teve um fechamento misto nesta terça-feira (9), antes da decisão do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos) sobre a taxa de juros, com os mercados atentos a um possível novo corte.

O índice Dow Jones caiu 0,37%, o tecnológico Nasdaq subiu 0,13% e o amplo S&P 500 fechou próximo ao ponto de equilíbrio (-0,09%).

"É normal que o mercado faça uma pausa antes de um grande dia (...) Os investidores adotam uma atitude de espera", explicou à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments.

As expectativas dos investidores estão centradas na última reunião do ano do Fed, que começou na manhã desta terça-feira e será concluída amanhã.

Os mercados financeiros esperam, em sua maioria, que o banco central decida reduzir novamente os juros em um quarto de ponto percentual, para um intervalo entre 3,50% e 3,75%.

Uma redução dos juros tende a favorecer o crescimento e, consequentemente, aumentam as expectativas de lucro das empresas. Essa perspectiva beneficiou particularmente nesta terça-feira o índice Russell 2000, que reúne 2 mil pequenas e médias empresas, que fechou próximo do seu recorde.

As pequenas e médias empresas "deveriam se beneficiar consideravelmente de condições financeiras mais flexíveis", explicou José Torres, da Interactive Brokers.

Os investidores, além disso, estarão especialmente atentos à atualização das expectativas de curto e médio prazo dos membros do Fed sobre a evolução dos juros. O discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, que é esperado nesta quarta-feira ao fim da reunião, também será analisado minuciosamente.

eua

