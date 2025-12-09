Trader do setor de petróleo é condenado a 15 meses de prisão nos EUA por propinas na Petrobras

Glenn Oztemel, um cidadão americano de 66 anos, agiu para beneficiar as duas empresas do setor de energia para as quais trabalhava, Arcadia Fuels e Freepoint Commodities.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou nesta terça-feira (9) a condenação a 15 meses de prisão de um trader do setor de petróleo que pagou mais de US$ 1 milhão (R$ 5,45 milhões) a autoridades da Petrobras para obter informações confidenciais.

"As provas apresentadas no julgamento mostraram que Oztemel e seus cúmplices fizeram com que a Arcadia e a Freepoint realizassem pagamentos corruptos -- disfarçados de supostos honorários de consultoria e comissões -- a um intermediário, Eduardo Innecco, sabendo que ele pagaria parte desses fundos a funcionários brasileiros", diz o comunicado.

Em troca, as duas empresas recebiam informações confidenciais da Petrobras, entre elas ofertas de cooperação de empresas americanas concorrentes, que "davam à Arcadia e à Freepoint uma vantagem competitiva na obtenção de contratos de petróleo lucrativos com a Petrobras", descreve o texto.

Em dezembro de 2023, a Freepoint admitiu as acusações de corrupção e pagou US$ 98 milhões (R$ 535 milhões) em multas às autoridades americanas. A investigação contou com a colaboração de autoridades brasileiras.

jz/nn/lb