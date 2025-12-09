Merz diz que estratégia dos EUA mostra necessidade de mais independência de segurança europeia

O primeiro-ministro alemão, Friedrich Merz, disse nesta terça-feira, 09, que a nova estratégia de segurança nacional do governo Trump destaca a necessidade de a Europa se tornar "muito mais independente" dos Estados Unidos em termos de política de segurança.

A estratégia dos EUA, publicada na sexta-feira, retrata os aliados europeus como fracos, ao mesmo tempo que oferece apoio tácito a partidos políticos de extrema-direita, e foi crítica em relação à política europeia de liberdade de expressão e migração.

Na segunda-feira, o presidente do Conselho Europeu, António Costa, alertou os EUA contra a interferência nos assuntos da Europa e disse que apenas os cidadãos europeus podem decidir quais partidos devem governá-los.

Merz, líder da nação mais populosa da União Europeia e sua maior economia, disse que não ficou surpreso com o conteúdo da estratégia, pois estava em grande parte alinhado com uma palestra que o vice-presidente dos EUA, JD Vance, deu aos aliados europeus em Munique em fevereiro.

Partes do documento são compreensíveis, mas "algumas delas são inaceitáveis para nós do ponto de vista europeu", disse ele a repórteres na cidade de Mainz, no oeste da Alemanha. "Que os americanos queiram salvar a democracia na Europa agora, não vejo necessidade disso", acrescentou Merz. "Se precisasse ser salva, nós gerenciaríamos isso sozinhos".