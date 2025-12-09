Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

'Joropo' da Venezuela, mistura de dança e música, é Patrimônio Cultural da Humanidade

Autor AFP
O 'joropo' venezuelano, um gênero musical tradicional que mistura música, canto e dança, foi declarado Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco nesta terça-feira (9). 

Esse gênero musical, com suas influências indígenas, africanas e europeias, originou-se nas planícies da Venezuela e da Colômbia, países que compartilham fronteira. 

O 'joropo', um pilar das tradições venezuelanas, combina instrumentos como harpa, violão, maracas, bandola e violino, enquanto os dançarinos batem os pés incessantemente ao ritmo da música.

As mulheres geralmente usam saias longas floridas e os homens vestem-se de branco com seus característicos chapéus de aba larga. 

Os venezuelanos comemoraram o reconhecimento da Unesco como uma "excelente notícia" em meio à incerteza que cerca a crise entre Caracas e Washington.

