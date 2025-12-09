Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Comércio mundial baterá recordes em 2025, diz ONU

O comércio mundial deverá atingir um novo recorde em 2025, mas vários fatores tornam as perspectivas para 2026 mais moderadas, anunciou a ONU nesta terça-feira (9).

"Se as previsões forem confirmadas, o comércio mundial ultrapassará pela primeira vez os 35 trilhões de dólares [R$ 190,5 trilhões] este ano, representando um aumento de cerca de 2,2 trilhões de dólares [R$ 12 trilhões] (aproximadamente 7%) em relação a 2024", indicou a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) em sua última avaliação.

De acordo com essas previsões, o comércio de bens deverá representar um aumento de aproximadamente 1,5 trilhão de dólares (R$ 8,16 trilhões), enquanto o de serviços deverá crescer cerca de 750 bilhões de dólares (R$ 4 trilhões).

No entanto, segundo a UNCTAD, "a dinâmica deverá enfraquecer em 2026".

"A desaceleração do crescimento global, o aumento da dívida, o incremento dos custos comerciais e a persistência da incerteza podem afetar os fluxos comerciais", considerou a organização.

Entre o quarto trimestre de 2024 e o terceiro trimestre de 2025, a UNCTAD constatou que o comércio nos países em desenvolvimento cresceu mais rapidamente do que a média global, com um aumento de cerca de 8%, demonstrando uma "resiliência crescente" nessas regiões.

Especificamente, o Leste Asiático registrou um aumento de 9% das exportações durante esse período, em comparação com 7% na América do Sul, 6% na Europa e África e 2% na América do Norte.

O setor manufatureiro "continuou sendo um motor essencial" do comércio mundial, com um crescimento de 10% nos últimos quatro trimestres.

A tecnologia, em particular, impulsionou o crescimento com um aumento de 14% no mesmo período, sustentado por uma forte demanda relacionada à inteligência artificial, segundo a UNCTAD.

Por outro lado, o setor automotivo registrou uma queda no comércio de 4% nos últimos quatro trimestres.

