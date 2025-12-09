Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bessent diz que discutiu sanções contra a Lukoil e Rosneft com primeira-ministra ucraniana

Bessent diz que discutiu sanções contra a Lukoil e Rosneft com primeira-ministra ucraniana

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, afirmou que conversou nesta manhã com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e sua equipe sobre o compromisso do governo Trump de uma paz duradoura na Ucrânia, bem como as sanções contra as principais gigantes petrolíferas russas, Lukoil e Rosneft.

"Também reiterei a importância de impulsionar a agenda de reformas e combate à corrupção na Ucrânia", escreveu Bessent na rede X.

Segundo ele, a liderança de Svyrydenko na implementação do Fundo de Investimento para a Reconstrução EUA-Ucrânia é "louvável". "O Fundo mobilizará talentos, recursos e padrões de governança americanos para melhorar o ambiente de investimento na Ucrânia, garantindo que ninguém que tenha apoiado a guerra da Rússia possa lucrar com a recuperação do país", acrescentou o secretário na postagem.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

rússia ucrânia EUA

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar